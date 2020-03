Pół funta za psiknięcie. Uczeń zawieszony za handel środkiem dezynfekującym

Brytyjski uczeń został zawieszony na jeden dzień po przyłapaniu na pokątnym handlu środkiem dezynfekującym. Każde psiknięcie wycenił na pół funta.

Do zdarzenia doszło w środę w Dixons Unity Academy. „Te mały gnojek został właśnie usunięty ze szkoły za pobieranie od innych uczniów po pół funta za psiknięcie środkiem dezynfekującym, żeby chronić ich przed cholernym koronawirusem” – napisała na Twitterze matka chłopca Jenny Tompkins.



Kobieta wskazała, że trudno jej było zdyscyplinować syna, gdyż ojciec nazwał go „legendą”. Dodała, że łącznie chłopiec uzbierał około dziewięciu funtów, za które kupił paczkę chipsów i planował pójść na kebaba.



BBC podała w piątek, że liczba zakażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii wzrosła do 596. Zmarło 10 osób.

