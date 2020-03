Artur Boruc z objawami koronawirusa. Został poddany kwarantannie

Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Artur Boruc został – podobnie jak czterech innych pracowników klubu angielskiej ekstraklasy AFC Bournemouth – został objęty kwarantanną i poddany testowi na obecność koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Boruc – jak podaje oficjalna strona klubu – miał objawy typowe dla koronawirusa. „Bramkarz Artur Boruc i czterech innych pracowników zostali objęci kwarantanną, zgodnie z zaleceniami rządu i w trosce o zdrowie publiczne” – poinformowało Bournemouth w oficjalnym oświadczeniu.



Jednocześnie zaznaczono, że u żadnego z nich nie ma pozytywnego testu na koronawirus, ale klub zapewnił, że na bieżąco będzie monitorował sytuację. Wcześniej chorobę zdiagnozowano u piłkarza Chelsea Calluma Hodsona-Odoiego, a także u trenera Arsenalu Mikela Artety. Zarażony wirusem jest także m.in. piłkarz Juventusu Turyn Daniele Rugani.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 126 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,9 tys. zgonów zarażonych wirusem. W Polsce odnotowano 61 przypadków choroby, w tym jeden śmiertelny.

#afcb can provide the following update on precautions taken in relation to COVID-19.https://t.co/EQrAKcOBcp