Szumowski: Mieliśmy mieć dzisiaj 100 zarażeń. Mamy na razie 61

Podejmowane przez rząd i resort zdrowia działania mają na celu jedno: opóźnić narastanie liczby pacjentów zakażonych koronawirusem – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do południa potwierdzono w naszym kraju 61 przypadków COVID-19. W wywiadzie dla Onetu Szumowski zaznaczył, że zakażeń z pewnością przybędzie, ale ich obecna liczba jest znacznie niższa, niż wynikało z przewidywań jego resortu. Szacowano, że w piątek liczba osób zakażonych Sars-CoV-2 w Polsce dojdzie do stu.

Minister zdrowia był pytany m.in. o to, jak sytuacja epidemiczna w naszym kraju może się rozwinąć.



– W predykcjach mieliśmy mieć dzisiaj 100 zarażeń. Mamy na razie 61; na pewno będzie więcej, ale może nie będzie zgodnie z predykcjami – przyznał Łukasz Szumowski. Dodał przy tym, że obecne szacunki mówią o tysiącu zakażeń w zbliżającym się tygodniu albo na początku kolejnego.



Jak wyjaśnił, każde państwo ma „pewne możliwości leczenia pacjentów”, a dziś w Polsce działania służb i władz mają na celu przede wszystkim opóźnienie narastania liczby pacjentów. – Walczymy o to, żeby nie było takiej sytuacji jak we Włoszech, gdzie naprawdę jest tragedia (tam zakażonych jest już ponad 15 tys. osób – przyp. red.) – powiedział w Onecie Szumowski.



Ocenił przy tym, że w Polsce „wydolność” szpitali szacowana jest na około kilkanaście tysięcy pacjentów z zakażeniem wirusem. Stąd – jak mówił – decyzja o przekształceniu dodatkowych placówek w szpitale zakaźne, po jednym lub dwa na każde województwo.

Jak przyznał Łukasz Szumowski, ta decyzja wpływa oczywiście na innych pacjentów, których terminy badań czy zabiegów mogą zostać przesunięte. Zaapelował jednak o zrozumienie, że z powodu koronawirusa sytuacja wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. – Tu mamy sytuację ostrą, nie jest planowa, nie możemy jej kontrolować w sposób pełny – dodał.

Ostatnie tygodnie do wymagający czas dla służb sanitarnych, mundurowych i obywateli, którym pomagają. To jednak również gorący okres dla polityków. Minister zdrowia był pytany także o to, jak wygląda praca sztabu kryzysowego.



– Cały czas się kontaktujemy. Są różne sztaby; jest oficjalny zespół zarządzania kryzysowego i on cały czas obraduje. Ja mówiąc kolokwialnie, urwałem się tutaj do państwa, żeby chwilę porozmawiać – przyznał Szumowski, dodając, że na miejscu obrad jest jego zastępca.



Szef resortu zdrowia przyznał, że w ostatnich dniach nie ma jednego miejsca pracy, a jego dzień upływa na przemieszczaniu się między spotkaniami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jego resortem czy MSWiA. Samo Ministerstwo Zdrowia, zatrudniające około 700 osób, w dużej części pracuje zdalnie.



– Jest zespół (zarządzania kryzysowego – red.), który – śmieję się, trochę przez łzy – koordynuje pół Polski, tam pracuje kilkadziesiąt osób – wyjaśnił. Zdaniem Szumowskiego osoby, które są zaangażowane w prace sztabów kryzysowych, są szczególnie narażone na zakażenie – m.in. z uwagi na dużą liczbę spotkań z szeregiem osób, a także małą ilość snu i możliwe osłabienie.



– Pobudka? 5.30, ale różnie. Spać? Jak się da – przyznał minister zdrowia, mówiąc o swoim przykładzie. Jak dodał, poza krążeniem między ministerstwami, rzadko ma czas na odpoczynek w domu.