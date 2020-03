Rząd poddany kwarantannie. Rumunia reaguje na pandemię

Cały rząd Rumunii zostanie umieszczony na domowej kwarantannie, ponieważ u senatora rządzącej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) stwierdzono zakażenie koronawirusem – przekazał p.o. premiera Ludovic Orban na nadzwyczajnej konferencji prasowej.

Kwarantannie podda się także całe kierownictwo tej partii oraz wszyscy członkowie senackiej frakcji PNL.



Orban powiedział, że senator Virgil Chitac, u którego w piątek stwierdzono zakażenie koronawirusem, w ostatnich dniach uczestniczył w procesie podejmowania decyzji politycznych przez partię i istnieje ryzyko, że zakaził innych.



Premier poinformował, że będzie odbywać kwarantannę w jednej z rezydencji rządowych, gdzie będzie miał wszelkie warunki po temu, by wykonywać obowiązki służbowe. Poprosił wszystkich członków rządu, by odizolowali się i kontaktowali ze sobą nawzajem i ze swoimi współpracownikami tylko przez telefon lub drogą elektroniczną.



Dodał, że wszyscy członkowie rządu i politycy PNL, którzy mieli kontakt z zakażonym kolegą, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa i wyniki zostaną podane do opinii publicznej.

źródło: PAP, Romania-insider.com

W czwartek wieczorem Rumunia zamknęła kilkanaście przejść granicznych z Bułgarią, Węgrami, Mołdawią i Ukrainą w ramach posunięć prewencyjnych, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Minister spraw wewnętrznych Marcel Vela uzasadnił to potrzebą przekierowania personelu z tych miejsc na przejścia o największym ruchu granicznym.Zamknięto cztery przejścia graniczne z Węgrami: Battonya/Turnu, Letavertes/Sacueni, Mehkerek/Salonta oraz Nyirabrany/ Valea Lui Mihai. Oprócz tego Rumunia zamknęła sześć przejść granicznych z Bułgarią, trzy z Mołdawią i jedno z Ukrainą (Sighetu Marmatiei/Sołotwyno).Władze przekazały w poniedziałek rano, że liczba osób zakażonych koronawirusem osiągnęła 70. Najwięcej chorych leczy się w Bukareszcie (25).