Pochwalił się w internecie swoimi wykopaliskami i wpadł w ręce policji

Policjanci z Lublina zatrzymali mężczyznę, który kolekcjonował nielegalnie wykopane przez siebie zabytki. 35-latek oprócz starych monet i guzików carskich mundurów posiadał metalowy grot, który prawdopodobnie pochodzi z czasów średniowiecza. Jeśli analiza potwierdzi przypuszczenia, to mężczyzna odpowie za nielegalne wykopaliska oraz przywłaszczenie dóbr należących do Skarbu Państwa.

Mężczyzna cennymi znaleziskami miał pochwalić na jednym z portali społecznościowych. Dzięki temu został namierzony przez policjantów, którzy przeszukali miejsce zamieszkania podejrzanego o nielegalny proceder.



W czasie przeszukania policjanci znaleźli stare monety z okresu XVII, XIX i XX wieku, wśród nich szelągi Jana Kazimierza, które uznawane są jako znaleziska archeologiczne. Znalezione zostały również guziki carskich mundurów oraz zabytkowe drobiazgi. Szczególną wartość ma stanowić metalowy grot. Jak szacują inspektorzy ochrony zabytków pochodzi on z okresu średniowiecza.



W trakcie przeszukania znaleziono również susz konopi. 35-latek przyznał się do posiadania narkotyków.

źródło: Policja Lubelska

Trwają czynności wyjaśniające. Znalezione przez policjantów przedmioty zostaną przebadane. Jeśli znaleziska okażą się zabytkami archeologicznymi to mężczyzna odpowie za za nielegalne wykopaliska i przywłaszczenie dóbr należących do Skarbu Państwa. Grozi za to nawet do trzech lat pozbawienia wolności.