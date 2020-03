Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 60 osób

Resort zdrowia poinformował o trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych badania dotyczą dwóch osób ze Szczecina (woj. zachodniopomorskie) i jedne z Warszawy. W sumie chorych na COVID-19 w Polsce jest już 61 osób. Jedna pacjentka zmarła.

Dwa nowe potwierdzone zakażenia koronawirusem w Szczecinie to mąż pacjentki, u której wcześniej rozpoznano zakażenie, a także kobieta, która wróciła z Irlandii.



Jak wynika z informacji szpitala, mężczyzna źle się poczuł w czwartek i został przewieziony specjalnym transportem medycznym do Szpitala Zakaźnego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Wiadomo, że małżeństwo z powiatu polickiego przebywało wcześniej we włoskiej Lombardii podróżując własnym samochodem. Pacjent jest w średnim wieku.



Z kolei drugi przypadek to kobieta w średnim wieku z powiatu stargardzkiego, która wróciła z Irlandii – poinformował p.o. rzecznika placówki Mateusz Iżakowski. Pacjentka do szpitala dotarła własnym transportem. Jak podał rzecznik, obecnie trwa postępowanie epidemiologiczne, ustalane są osoby z kontaktu.

Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. zachodniopomorskiego (Szczecin), jednej osoby z w woj. mazowieckiego (Warszawa).

W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie przebywa obecnie pięć osób zakażonych koronawirusem.

Łącznie liczba zakażonych wzrosła do 61. Jedna pacjentka zmarła w czwartek. Była hospitalizowana w Poznaniu. Stan jej zdrowia był ciężki. Cierpiała na inne schorzenia.



Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

