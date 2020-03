Viktor Orban z małżonką przebadani na lotnisku [WIDEO]

Na Viktora Orbana, premiera Węgier, który wrócił do swojego kraju po wizycie w Mołdawii, na lotnisku czekały służby medyczne. Szefowi rządu zmierzono temperaturę. Wideo z tej procedury Orban zamieścił w mediach społecznościowych z podpisem „Uważajmy na siebie nawzajem!”.

Na filmie widać, jak Orban wraz z małżonką zostaje zatrzymany na lotnisku Ferenca Liszta w Budapeszcie przez lotniskowych pracowników służby zdrowia w maskach ochronnych na twarzy w celu zmierzenia temperatury. Najpierw przyrząd do mierzenia temperatury został zbliżany do czoła małżonki premiera Aniko Lendvai, a następnie jego samego. Orban dowiaduje się, że ich temperatura odpowiada normie.



Orban pyta, czy wszyscy podróżni są w ten sposób badani, na co pada odpowiedź twierdząca. Premier pyta też, czy spadł ruch na lotnisku i słyszy w odpowiedzi, że tak.



W środę rząd Węgier ogłosił w kraju stan zagrożenia z powodu koronawirusa. Przywrócono m.in. kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią, zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 100 osób i na wolnym powietrzu z udziałem powyżej 500 osób. Oprócz tego zakazano wjazdu do kraju cudzoziemcom przybywającym z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.

źródło: pap

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Według informacji władz z czwartkowej konferencji prasowej jedna osoba została wyleczona.