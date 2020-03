„Koronaparty”, czyli młodzież w czasach zarazy. Odpowiedzią akcja „Student sam w domu”

Szkoły, przedszkola i uczelnie – zgodnie z decyzją rządu – zamykają swoje drzwi, przynajmniej na dwa tygodnie. Przedstawiciele władz apelują, by nie traktować tego jako czasu ferii, a zdecydować się na izolację w domu. Nieliczni studenci najwyraźniej jednak nie widzą zagrożenia. Jak informuje nasz czytelnik, od kilku dni organizowane są imprezy pod nazwą „koronaparty”, na których bawi się młodzież. By powstrzymać takie sytuacje, Parlament Studentów RP rozpoczął akcję „Student sam w domu”.

Na platformę Twoje Info otrzymaliśmy informację od jednego z zaniepokojonych czytelników. Jak wskazuje, od środy w internecie pojawiają się nagrania z „koronaparty”. „Musimy potępiać takie sytuacje w dobie epidemii wirusa” – ocenia nasz czytelnik.



Jako przykład podaje imprezę studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak podawały lokalne media, kilka dni temu – jeszcze przed tymczasowym zamknięciem jednostek edukacyjnych – uczniowie tamtejszej szkoły zorganizowali wydarzenie w klubie, na którym w niewybrednych słowach śpiewali piosenkę o koronawirusie.



Na tamtą sytuację zareagowała olsztyńska uczelnia. Odnosząc się do pojawiających się w internecie materiałów, zapewniła, że analizuje nagrania i „podejmie odpowiednie kroki współmiernie do postaw prezentowanych w tych materiałach”.



„Jest nam bardzo przykro, jeśli w niektórych z nich występują nasi studenci. Pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec takiego zachowania” – dodały władze UWM w krótkim oświadczeniu na Facebooku.





Niestety, nawet nie wszystkie osoby publiczne, uchodzące w niektórych środowiskach za autorytety, rozumieją istotę zagrożenia epidemiologicznego, a tym samym decyzję o zamknięciu szkół i uczelni.„Zamykanie szkoły po szkole, wyganianie dzieciaków z przedszkoli, wygaszanie imprez, blokady kin, muzeów, teatrów to czyste szaleństwo” – uważa Jarosław Kuźniar z Onetu.

By zachęcić studentów do pozostania w najbliższych tygodniach w domu, Parlament Studentów RP zorganizował akcję „Student sam w domu”. Jego przedstawiciele w zwiazku z zawieszeniem zajęć na uczelniach przygotowali dla żaków m.in. wartościowe kanały na YouTube, kursy językowe online i listę blogów poświęconych zdobywaniu kompetencji miękkich czy biznesowych. Akcja ruszyła w czwartek.



„Zgodnie z zaleceniami czas ten powinniśmy spędzić w miejscu zamieszkania, unikając dużych skupisk ludzi. Co zatem może zrobić student sam w domu? Nadrobić zaległości na studiach, korzystając ze zbiorów dostępnych online, sprawdzić polecane książki i seriale, poszerzyć swoje zainteresowania – np. dzięki kanałom na YouTube, odkryć nowe hobby, rozwinąć swoje umiejętności miękkie i biznesowe, korzystając z oferty darmowych kursów i wiedzy dostępnej na blogach i w podcastach” – czytamy na fanpage'u akcji „Student sam w domu” .



Jej inicjatorzy przygotowali specjalną podstronę w witrynie PSRP , na której polecają różnego rodzaju – w ich ocenie wartościowe – zasoby online: kursy, blogi, zasoby VOD. Zastrzegają, że lista nie jest zamknięta.

„Zachęcamy do dzielenia się polecanymi aktywnościami, które można wykonywać samodzielnie w domu” 0ľ czytamy na fanpage'u. Organizatorzy proszą o kontakt za pośrednictwem Facebooka lub korzystania z hashtagu #studentsamwdomu, by zainspirować innych. PSRP zachęca także do zaangażowania się w akcję instytucje i podmioty, posiadające ciekawe zbiory dostępne online – filmy, książki, kursy itp.



– Chcemy, by zgodnie z rekomendacjami studenci, którzy mogą przechodzić chorobę również bezobjawowo, potraktowali czas wolny od zajęć na uczelni jako czas, który powinni spędzić w domu, ale też który można ciekawie wykorzystać – mówi przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański.



Przedstawiciele organizacji przypominają studentom, że czas bez zajęć należy traktować jako kwarantannę, a nie okazję do spotkań towarzyskich. Zgodnie z zaleceniami należy zostać w miejscu zamieszkania, unikać przemieszczania i dużych skupisk ludzi. Zaleca się ograniczenie kontaktów z osobami starszymi i chorymi. Młodzi ludzie mogą być zarażeni koronawirusem bez żadnych objawów, przez co mogą stanowić zagrożenie dla innych osób w swoim otoczeniu – przypomina PSRP.