Bielan: przesunięcie wyborów w tym momencie wykluczone

W obecnej sytuacji nie ma możliwości przesunięcia wyborów prezydenckich, chyba że w Polsce zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych – powiedział w „Sygnałach Dnia” Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. – Wybory odbędą się w maju – podkreślił.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Nie ma możliwości przesunięcia wyborów, chyba, że w Polsce zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych, a pamiętajmy, że po 1989 r. to się jeszcze nie zdarzyło. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To jest na dzisiaj wykluczone. Oczywiście nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja z epidemią na przykład za miesiąc, ale w dzisiejszych warunkach wybory na pewno odbędą się w maju – podkreślił Bielan.



Zwrócił uwagę, że kampania musi zmienić swój charakter. Przyznał, że zmiana formuły jest sprawą dotkliwą, ale – jak dodał – można ją prowadzić na różne sposoby, korzystając m.in. z mediów społecznościowych.



Zapewnił, że sztab wyborczy prezydenta jest gotowy na odsłonę programową w innej formie – nie na konwencji. Zaznaczył, że sztab będzie korzystać z tradycyjnych i społecznych mediów.

– Jesteśmy przygotowani na odsłonę programową w innej formie, nie na konwencji, gdzie są tysiące osób. Prezydent musi się teraz skupić przede wszystkim na wspomaganiu rządu w walce z epidemią. Jak będzie moment, w którym będziemy mieć przestrzeń do organizowania takiego wydarzenia programowego, od razu poinformujemy o tym media – powiedział Bielan.



Bielan przekonywał również, że zamknięcie granic Polski to ostateczność, ale – jak zastrzegł – nie można tego wykluczyć.



Przypomniał, że rząd wprowadza coraz większe obostrzenia. We wtorek 10 marca podjął decyzję o odwołaniu imprez masowych, dzień później o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Wprowadził też kontrolę sanitarną na przejściach drogowych i kolejowych oraz na lotniskach.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58, jedna osoba zmarła – przekazało w piątek rano Ministerstwo Sprawiedliwości.