Resort zdrowia: Mamy siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Mamy siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych – przekazało rano Ministerstwo Zdrowia.

Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław), i trzy osób z woj. łódzkiego (Łódź).



Łącznie stwierdzono 58 przypadków zakażeń; w czwartek w Poznaniu zmarła 57-letnia pacjentka. Stan jej zdrowia był ciężki. Cierpiała na inne schorzenia.



Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

źródło: Twitter

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec ubiegłego roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła 130 tysięcy, zmarło około pięciu tysięcy osób.