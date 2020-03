Epidemia w sektorze bankowym. Cel – zapewnić dostęp do gotówki

Powstał specjalny zespół, który ma ograniczać skutki epidemii w sektorze bankowym. Priorytet: zapewnienie klientom dostępu do gotówki i przelewów – pisze „Puls Biznesu”.

Jak podaje gazeta, w piątek o godzinie 9 rano zbierze się zespół ds. ograniczenia zagrożenia koronawirusem, który został utworzony przy Związku Banków Polskich. „Narada zostanie przeprowadzona jak przystało w czasach zarazy – zdalnie, za pośrednictwem wideopołączenia” – czytamy w „Pulsie Biznesu”.



Gazeta informuje, że dla sektora bankowego w ciągu najbliższych kilku dni jednym z dwóch zadań będzie niezakłócony, ciągły i swobodny dostęp do gotówki w bankomatach.



„Banki są gotowe, gdyż mają procedury przećwiczone podczas poprzedniego kryzysu, gdy gotówkę trzeba było wozić furgonami. Doświadczenie w tym zakresie ma też NBP, dla którego poligonem była też zawierucha wokół Getinu i Idea Banku jesienią 2018 r.” – pisze „PB”.



„Z gotówką jest tylko jeden problem, którego nie uwzględniają standardowe procedury kryzysowe – możliwe czasowe zamknięcia oddziałów w przypadku wykrycia koronawirusa u któregoś z pracowników” – podaje gazeta.



Według informacji „PB” niewykluczone są czasowe „wyłączenia” wybranych placówek w systemie rotacyjnym. „Na razie jest to tylko jedna z koncepcji” – informuje gazeta.

„Priorytetowe jest też zapewnienie i utrzymanie pełnej funkcjonalności rynku transakcji elektronicznych: płatności kartowych oraz przelewów międzybankowych. Tu problem jest nieco inny niż w przypadku gotówki, bo w jeszcze większym stopniu uzależniony od czynnika ludzkiego” – czytamy w piątkowym „PB”.

Szef jednego z banków dla „PB” ocenił, że „część operacji IT jest już nadzorowana w trybie zdalnym”. „W weekend będziemy przenosić również komputery do domów kluczowych pracowników. Część pracowników zostanie w pracy, część pracuje z centrum zapasowego” – dodał w rozmowie z „PB”.



Gazeta dodaje, że bankowcy są przekonani, że są w stanie zapewnić pełną funkcjonalność i ciągłość działania kluczowych dla rynku płatności obszarów. „Klienci nie powinni mieć też problemów z realizacją płatności internetowych. Z naszych rozmów wynika, że najwięksi operatorzy niemal w 100 proc przestawili się na pracę zdalną i w biurach działają tylko recepcje” – pisze „PB”.



Gazeta podała, że w czwartek odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z bankowcami. „Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, powiedział, że banki włączą się w pomoc dla kredytobiorców, ale oczekują wsparcia od regulatorów i rządu, gdyż niezbędne jest poluzowanie norm kapitałowych, co może wymagać również działań legislacyjnych” – czytamy.



Jak podaje gazeta nad propozycjami bankowców będzie pracował zespół ds. koronawirusa. „Ma on również zbierać informacje od banków i koordynować działania minimalizujące skutki epidemii” – dodaje „PB”.