Pracownicy wracają z Włoch i chcą się poddać izolacji. „Żyjemy w strachu!”

Najlepsza będzie dla nas izolacja! – mówą „Gazecie Pomorskiej” pracownicy dużej firmy z Kujaw i Pomorza, którzy byli w północnych Włoszech w delegacji. Przyznają, że obawiają się o zdrowie swoich rodzin i bliskich.

„Pracodawca zaproponował, byśmy po powrocie zostali przez dwa tygodnie w domu, ale jesteśmy pełni obaw co do takiej kwarantanny. Mamy przecież żony, dzieci, rodziców, sąsiadów. Dlatego chcemy, by nas zwyczajnie odizolowano. My naprawdę nie wiemy, co robić. Żyjemy w strachu!” – wskazał jeden z pracowników.



Mężczyzna opowiedział, jak wygląda sytuacja we Włoszech, gdzie panuje epidemia koronawirusa. „Do sklepów klienci wpuszczani są pojedynczo, tylko w maseczkach i rękawiczkach. Jak ktoś ich nie ma, a wszystkiego brakuje, nie ma szans na zrobienie zakupów. Zresztą, sklepy są puste. Mieszkańcy omijają się z daleka, boją się o życie, a to towarzyskie, z którego słyną Włosi, praktycznie zamarło” – relacjonował.



Przedstawiciel firmy wyjaśnił, że spółka zdecydowała się wycofać pracowników z delegacji. „Pozostała tam niewielka grupa, by zabezpieczyć potrzeby klientów. Współpracujemy z Wojewódzkim i Miejskim Sztabem Kryzysowym, otrzymaliśmy ze strony służb konkretne wsparcie. Podróż naszych ludzi jest monitorowana, są przygotowani do 14-dniowej kwarantanny. Nie będą mieli kontaktu z resztą załogi” – zapewnił.



„Ze swej strony jesteśmy gotowi do pomocy służbom w organizacji kwarantanny, chcemy w tym okresie wspierać także przebywających w niej pracowników. Monitorujemy sytuację w pozostałych krajach, w których mamy delegacje. Będziemy ich sukcesywnie wycofywać do kraju, przestrzegając zasady pełnej współpracy z odpowiednimi służbami” – dodał.

źródło: „Gazeta Pomorska”

Dziennik dowiedział się, że władze województwa znajdą powracającym pracownikom stosowne miejsce. „Ci pracownicy zostaną odizolowani zaraz po przekroczeniu granicy z Polską. Zachowali się bardzo odpowiedzialnie zgłaszając taką potrzebę” – podkreślił Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.W pomorskich szpitalach w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 10 pacjentów. Kwarantanną objęte są 32 osoby, natomiast 1114 osób pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym - poinformowała w czwartek wieczorem rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska. W regionie wciąż nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia nowym wirusem.