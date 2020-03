Wiceminister zdrowia o wnioskach z Włoch: Ilość zakażeń zależy od naszej dyscypliny

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zależy od tego, jak będziemy zdyscyplinowani i jak będziemy stosować się do zaleceń – przestrzega wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wskazuje przy tym na wyciąganie wniosków z przykładu Włoch, gdzie wirus z Chin w bardzo szybkim tempie zakaził bardzo dużą liczbę Włochów, a tamtejszy „pacjent zero” – jak mówił wiceminister – zaraził ponad 600 osób. – Zamknięcie szkół i uczelni wyższych nie służy tylko temu, żeby młodzież miała kolejne dwa tygodnie ferii – zaznaczył wiceminister.

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od poniedziałku na dwa tygodnie wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe w całym kraju z powodu rozprzestrzeniania się korownariusa zostaną zamknięte. Zamknięte zostaną również kina, muzea i placówki kulturalne.



Wiceminister Waldemar Kraska zaapelował, by odpowiedzialnie podejść do tej decyzji rządu, a najbliższe dwa tygodnie spędzić w domu, unikając spotkań towarzyskich i rodzinnych.



– We Włoszech młodzież zaczęła imprezować, bary dyskoteki były pełne, młodzież nagminnie spotykała się ze sobą, to spowodowało, że właśnie przez tą nadmierną aktywność towarzyską wirus zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać – powiedział wiceszef resortu zdrowia. Jak podkreślił, zamknięcie szkół i uczelni wyższych „nie służy tylko temu, żeby młodzież miała kolejne dwa tygodnie ferii”.



Jak wcześniej przewidywał minister Łukasz Szumowski, w najbliższym tygodniu liczba zakażonych koronawirusem w Polsce osób może znacznie wzrosnąć. – Myślę, że przyszły tydzień i następny mogą być przełomem, kiedy tych osób będzie znacznie więcej. Może to być nawet koło tysiąca – ocenił Kraska.

W piątek rano poinformowano o kolejnych siedmiu przypadkach zakażeń. Łącznie w Polsce COVID-19 dosięgnął już 58 osób, jedna pacjentka zmarła.

Jak zachować się w tym czasie? Wiceminister podkreśla, że wiele zależy od tego, jak – jako społeczeństwo – będziemy stosować się do zaleceń.



– Widzimy, że jeśli te kontakty rodzinne są bardzo rozbudowane, a jesteśmy chorzy, jest duża szansa, że zakazimy wielką ilość osób. Ludzie starsi, nie chodźmy do supermarketów, niech zakupy zrobią nam sąsiedzi, rodzina. Ludzie w sile wieku – dajmy sobie chwilę tego okresu, jest Wielki Post, zastanówmy się nad swoim życiem – dodał wiceminister.



Przypomniał także o 19 szpitalach, które od poniedziałku zostaną przekształcone w jednostki zakaźne.



– W tej chwili w Polsce mamy 79 oddziałów i szpitali zakaźnych. Wiemy, że jeśli w Polsce wystąpi epidemia koronawirusa, tych miejsc dedykowanych tym pacjentom będzie potrzeba znacznie więcej. Zdecydowaliśmy się, aby przekształcić 19 nowych – mówił. Jak wyjaśnił, będą to szpitale wieloprofilowe, czyli pacjent ze stwierdzonym zakażeniem czy np. potrzebą operacji wyrostka robaczkowego będzie miał zapewnioną pomoc medyczną.