Lista szpitali przekształconych w zakaźne. „W każdym województwie co najmniej jeden”

Ministerstwo Zdrowia podało na swoich stronach listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Wymienione placówki od poniedziałku będą gotowe na przyjmowanie chorych zarażonych koronawirusem – zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

– W każdym województwie co najmniej jeden szpital, w niektórych województwach, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej – powiedział minister na konferencji prasowej Szumowski.



Dodał, że takie szpitale mają możliwość leczenia chorych również na inne schorzenia, w związku z czym muszą być one wyposażone m.in. w sale operacyjne i sale zabiegowe. Muszą również zabezpieczyć izby i sale porodowe dla zarażonych kobiet w ciąży. Zaznaczył, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 proc. łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie.



Resort przygotowuje się na to, że coraz więcej osób będzie potrzebować pomocy medycznej. Dlatego też zdecydowano, by 19 szpitali przekształcić w zakaźne.

Wojewodowie otrzymali już takie wytyczne. Pełną listę placówek można znaleźć w załączniku na stronie Ministerstwa Zdrowia

Placówkami przekształcanymi są:



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Koszarowa 5, Wrocław;



2. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;



3. SPZOZ Puławy, ul. Bema 1, Puławy;



4. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42;



5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;



6. Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie (NSSU);



7. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu;

9. Centrum Medyczne w Łańcucie;



10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;



11. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ;



12. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy-Wejherowo, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10;



13. Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. ul. Bialska, Częstochowa;



14. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, Racibórz;



15. Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70;



16. Szpital w Ostródzie 17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UW im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;



18. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w z siedzibą w Poznaniu ul. Szwajcarska 3;



19. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4.