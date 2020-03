CBA zabezpieczyło dokumenty fundacji, na którą pieniądze miał pobierać marszałek Senatu

CBA zabezpieczyło dokumenty Fundacji Pomocy Transplantologii działające przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, na którą pieniądze miał pobierać marszałek Senatu Tomasz Grodzki – podaje „GPC”.

Grodzki skomentował wyjętą z kontekstu wypowiedź europosła – Ten wirus jest niebezpieczny dla osób powyżej lat 60, więc gdyby rzeczywiście nastąpił ten czarny scenariusz, to nasze społeczeństwa się trochę... zobacz więcej

Jak udało się nieoficjalnie ustalić gazecie, funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, by m.in. zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji. „Pomoże to w ustaleniu, czy pieniądze, jakie prof. Tomasz Grodzki pobierał od pacjentów i ich rodzin, wpłacił na konto” – pisze gazeta.



„Nawet jeśli marszałek Grodzki wpłacił pieniądze na fundację, nie zmienia to faktu, że jest to przyjęcie korzyści majątkowej” – powiedziała „GPC” osoba zorientowana w śledztwie. „Dla śledczych to także może być podstawa do postawienia zarzutów” – dodała.



Jak twierdzi dziennik, wciąż zwiększa się liczba świadków w śledztwie prowadzonym przez CBA i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

#wieszwiecej Polub nas