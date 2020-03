Naukowcy z Toronto wyizolowali koronawirusa

Zespół badaczy ze szpitala Sunnybrook, Uniwersytetu Toronto i Uniwersytetu McMaster wyizolował koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za obecną epidemię COVID-19.

Komunikat w tej sprawie, podkreślający, że opracowanie testów, leczenia i szczepionek stanie się łatwiejsze, został opublikowany w czwartek po południu. Sunnybrook Hospital to szpital, w którym leczono pierwszy wykryty w Kanadzie przypadek koronawirusa.



„Potrzebujemy narzędzi w walce z pandemią. Chociaż najważniejsza jest szybka reakcja, to długoterminowe rozwiązania pochodzą z badań nad tym nowym wirusem” – powiedziala cytowana w komunikacie dr Samira Mubareka, mikrobiolog i lekarz chorób zakaźnych w Sunnybrook.



Dr Robert Kozak, mikrobiolog kliniczny z Uniwersytetu Toronto pracujący w Sunnybrook, podkreślił, że współpraca badaczy umożliwiła wyizolowanie wirusa w ciągu zaledwie kilku tygodni. Dr Arinjay Banerjee z Uniwersytetu McMaster podkreślił, że wyniki badań naukowych będą obecnie udostępnianie innym zespołom pracującym nad wirusem.



Próbki użyte do wyizolowania wirusa i jego namnożenia do dalszych prac zostały pobrane od dwóch kanadyjskich pacjentów. Prace były prowadzone w specjalistycznym laboratorium na Uniwersytecie Toronto.



Grupa naukowców, która wyizolowała SARS-CoV-2 pracuje również nad opracowaniem sekwencjonowania genomu wirusa. Kilkanaście dni temu badaczom przyznano na ten cel grant w wysokości 120 tys. dolarów.

Kilka godzin po komunikacie kanadyjskich naukowców informację o częściowym zsekwencjonowaniu genomu SARS-CoV-2 podali naukowcy z Ekwadoru, z Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu San Francisco w Quito.Na początku lutego nowy koronawirus został wyizolowany w szpitalu w Rzymie. Wcześniej w Chinach wyizolowano i opisano pięć genomów SARS-CoV-2; opisy te dostępne są na platformie GISAID, używanej przez naukowców do międzynarodowego udostępniania nowych informacji o wirusach.