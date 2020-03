Proboszcz parafii w Malborku na tydzień zamknie kościół

Proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Malborku ks. Robert Branicki poinformował, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w najbliższych dniach ograniczone będzie funkcjonowanie kościoła na Piaskach.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin na ponad sto państw. Liczba zakażonych... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez ks. Branickiego w mediach społecznościowych, w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w piątek odbędzie się tylko jedna droga krzyżowa o godz. 17.20, a msza święta o godz. 19 nie zostanie odprawiona.



W niedzielę liturgia będzie sprawowana o godz. 9, 11 i 17, a od poniedziałku do soboty 22 marca kościół będzie zamknięty.



Duchowny, prosząc o wyrozumiałość, informuje też, że msze święte zamówione będą odprawiane prywatnie, bez udziału wiernych.



W czwartek Rada Stała KEP zarekomendowała biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” – podkreślono w komunikacie KEP.