Disneyland i Broadway zamknięte. Powodem koronawirus

W obawie przed koronawirusem od soboty do końca marca nieczynny będzie kalifornijski Disneyland - ogłosiły władze tego parku rozrywki. Do 12 kwietnia nie będą wystawiane przedstawienia na nowojorskim Broadwayu, a od czwartku nie będzie można wejść do gmachu Sądu Najwyższego.

Disneyland, w kalifornijskim Anaheim, zamykany był tylko po zabójstwie prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 r. oraz po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r.



„Zamknięcie Disneylandu to wymowny symbol, że nie wszystko w USA dzieje się dobrze. Disney to amerykańska ucieczka. Zamknięty Disneyland pokazuje, że nie ma ucieczki przed koronawirusem” – ocenia Robert Niles z portalu ThemeParkInsider.com.



Na podobny krok zdecydowano się na Broadwayu. W popularnych teatrach przy tej ulicy na Manhattanie nie będzie przedstawień do 12 kwietnia. „Zgasną światła na Broadwayu” – pisze o tej decyzji portal „New York Daily News”.



W Waszyngtonie, gdzie odnotowano 10 przypadków zakażenia Covid-19, ogłoszono stan nadzwyczajny. Z powodu koronawirusa zawieszono od czwartku zwiedzanie Kongresu, Białego Domu i Pentagonu. Tylko parlamentarzyści oraz ich współpracownicy będą mieli dostęp do gmachu Kapitolu.

źródło: pap

Od czwartku do odwołania zamknięty dla odwiedzających będzie też Sąd Najwyższy w Waszyngtonie. „Sprawy oficjalne” – jak zastrzegła jego rzeczniczka - będą załatwiane normalnie. Sześciu z dziewięciu sędziów jest w wieku powyżej 65 lat. Dla ludzi w podeszłym wieku koronawirus stanowi największe niebezpieczeństwo.