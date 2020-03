„Odwołanie masowych imprez niewiele by zmieniło”. Strategia Brytyjczyków

Brytyjski rząd stoi na stanowisku, że jest za wcześnie na zamykanie szkół, a odwołanie masowych imprez niewiele by zmieniło. Londyn przyjmuje w sprawie koronawirusa odmienną taktykę niż wiele innych państw, a premier ostrzega – mieszkańcy muszą się przygotować na pogorszenie sytuacji.

Boris Johnson przyznał, że „jeszcze wiele rodzin utraci przedwcześnie swoich bliskich”. A jednak szkoły pozostaną otwarte. Nie ma zaleceń, by odwoływać koncerty czy mecze. To zupełne inna taktyka niż np. w sąsiedniej Irlandii. Naczelny lekarz Anglii przekonuje, że na początku ludzie mają dobre intencje, ale potem entuzjazm się wyczerpuje. A rząd nie chce, by wyczerpał się w najgorszym momencie, czyli w punkcie szczytowym zarazy. Według brytyjskich ekspertów, ten nastąpić ma za około 3 miesiące. I to ma być czas na bardziej drakońskie ograniczenia.



Główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance poinformował, że prawdopodobny poziom zakażeń na Wyspach to około 5-10 tysięcy osób. Nie we wszystkich przypadkach są bowiem wykonywane badania.