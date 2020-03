Nie żyje 35-latek potrącony na przejściu przez policjanta

Nie żyje 35-letni mężczyzna, którego na przejściu dla pieszych w Skarżysku Kamiennej potrącił autem policjant z Kielc – podała prokuratura. Wstępny test wskazał, że funkcjonariusz mógł prowadzić pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 marca, na ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Przed przejściem stanęły samochody, aby przepuścić pieszego. Nie zatrzymało się osobowe renault, którym kierował 34-letni policjant z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń wielonarządowych i w stanie ciężkim trafił do szpitala.



– Niestety w środę wieczorem otrzymaliśmy informację, że mężczyzny nie udało się uratować – powiedział w czwartek Tomasz Rurarz, prokurator rejonowy w Skarżysku-Kamiennej.



W trakcie zdarzenia funkcjonariusz był trzeźwy, jednak tester narkotykowy wstępnie wykazał w organizmie obecność niedozwolonych substancji. Pobrano od niego krew, a wyniki badania mają być znane w przyszłym tygodniu. Sprawca wypadku usłyszał wówczas zarzut spowodowania wypadku drogowego, w następstwie, którego doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pieszego. Policjant przyznał się do popełnienia tego czynu. Zaprzeczył jednak, że prowadził samochód pod wpływem narkotyków.



Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej nie zgodził się na areszt dla policjanta. – Sąd nie uwzględniając naszego wniosku zastosował dozór policji. Uznaliśmy, że jest to środek niewystarczający, mając na uwadze to, że podejrzany jest funkcjonariuszem policji. Wczoraj wysłaliśmy zażalenie na decyzję sądu o niezastosowanie aresztu – zaznaczył w czwartek Rurarz.



Jeżeli potwierdzi się, że funkcjonariusz prowadził pod wpływem narkotyków, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

