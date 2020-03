Polscy skoczkowie narciarscy utknęli w Norwegii. Poleci po nich rządowy samolot

Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała ze pośrednictwem Twittera, że polska kadra w skokach narciarskich ma problemy z powrotem z Norwegii po zakończonym przedwcześnie turnieju Raw Air. Na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy organizowany jest ich powrót do Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Z powodu epidemii koronawirusa turniej Raw Air zakończono w czwartek po 9 z 16 zakończonych serii. Według pierwotnych założeń konkurs miał potrwać do niedzieli 15 marca.



Zwycięzcą turnieju został Kamil Stoch. Nasza kadra, która miała wracać do kraju dopiero za kilka dni, ma teraz jednak problemy ze znalezieniem lotu. Sportowcy przebywają obecnie w hotelu w Trondheim.



Na prośbę prezydenta organizowany jest powrót skoczków do Polski. Jak poinformowała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, po kadrę zostanie wysłany specjalny samolot.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: twitter, sport.pl

Premier Norwegii Erna Solberg poinformowała w czwartek, że w kraju odnotowano jeden przypadek śmiertelny z powodu koronawirusa. Jak dotąd tamtejsze władze potwierdziły 621 przypadków zakażenia.