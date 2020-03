Grodzki skomentował wyjętą z kontekstu wypowiedź europosła

– Ten wirus jest niebezpieczny dla osób powyżej lat 60, więc gdyby rzeczywiście nastąpił ten czarny scenariusz, to nasze społeczeństwa się trochę odmłodzą, prawda? – słyszymy w zamieszczonym na Twitterze fragmencie wypowiedzi europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego. Na podstawie tego materiału intencje polityka podał w wątpliwość marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak się okazuje, wypowiedź została wycięta z szerszego kontekstu, który diametralnie zmienia jej wydźwięk.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Ten wirus jest niebezpieczny dla osób powyżej lat 60, więc gdyby rzeczywiście nastąpił ten czarny scenariusz, to nasze społeczeństwa się trochę odmłodzą, prawda? – słyszymy na kilkunastosekundowym wycinku wypowiedzi Krasnodębskiego.



Wypowiedź europosła przedstawioną w takiej formie skomentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Nie wiem, czy to pokazanie prawdziwych intencji – że jak mówi pan Krasnodębski po tej epidemii kraj się nieco odmłodzi. O co tu chodzi? – pytał.



Jak się okazuje, całość została wycięta z szerszego kontekstu, który zasadniczo zmienia jej wydźwięk. Jak brzmiała cała wypowiedź Krasnodębskiego? Europoseł został zapytany o to, czy w sytuacji epidemii kraje UE są wobec siebie solidarne.





#wieszwiecej Polub nas

Dlaczego politycy PO manipulują słowami @ZdzKrasnodebski o #koronawirus, publikując fragment ucięty tak, żeby zniekształcić znaczenie? To nieuczciwe. To kłamstwo. Jak długo kampania PO będzie opierać się na fake newsach? Ile można? pic.twitter.com/EWSxf9CImQ — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) March 12, 2020

źródło: Polskie Radio, PAP

– Rządy mają obowiązki głównie wobec swoich obywateli, ale tam, gdzie mogą, to się dzielą. Jak w każdej takiej sytuacji, występują również zjawiska, które realistycznie oceniając zawsze występują np. ochrona własnego interesu. (…) W klinikach niemieckich w Berlinie pokradziono maski, odzież ochronną. W Niemczech, tych moralnych Niemczech. Wychodzą pewne cechy społeczne. To jest weryfikacja naszych mitów i zderzenie ich z rzeczywistością. Jest jeszcze jeden taki aspekt, który ktoś cynicznie mógłby powiedzieć: no cóż, ten wirus jest niebezpieczny dla osób powyżej lat 60, więc gdyby rzeczywiście nastąpił ten czarny scenariusz, to nasze społeczeństwa się trochę odmłodzą, prawda? – mówił Krasnodębski.– Przepraszam, że to brzmiało tak cynicznie, ale tak rzeczywiście ktoś mógłby pomyśleć i powiedzieć – kontynuował.Sprawę skomentował szef portalu tvp.info Samuel Pereira. „Dlaczego politycy PO manipulują słowami Krasnodębskiego o koronawirusie, publikując fragment ucięty tak, żeby zniekształcić znaczenie? To nieuczciwe. To kłamstwo. Jak długo kampania PO będzie opierać się na fake newsach? Ile można?” – zapytał.