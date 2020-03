„Szanujmy zalecenia”. Lewandowski apeluje do kibiców

Napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski wystosował na Instagramie apel do kibiców w sprawie koronawirusa. „Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo” – przekonuje.

„Moi drodzy, przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby, byśmy zostali w domach” – pisze Lewandowski, apelując do kibiców i fanów, aby zastosowali się do otrzymywanych zaleceń.



„Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za Wasze bezpieczeństwo i zdrowie” – apeluje piłkarz.



Lewandowski poprosił także swoich sympatyków, aby nie gromadzili się w miejscach publicznych, w tym pod stadionami. „Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo” – przekonuje napastnik Bayernu Monachium.

