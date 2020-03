Premier: Nie ma planów zamykania miast, sklepów. Nie czytajcie fake newsów

Odpowiedzialność, prewencja i walka z fake newsami to trzy kluczowe terminy na dziś. Jeszcze raz apeluję o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i nieuleganie plotkom – mówił premier Mateusz Morawiecki w specjalnej transmisji na Facebooku.

– Szanowni państwo, wszystkie nasze działania nastawione są teraz na walkę z koronawirusem. Najważniejsze są odpowiedzialność i prewencja. Kwarantanna tam, gdzie jest ona niezbędna – apeluje premier Mateusz Morawiecki.



– Docierają do mnie najrozmaitsze plotki, różne niesprawdzone informacje, jak np. te o zamykaniu sklepów, o zamykaniu miast. To są absolutne fake newsy. Nie ma takich planów, nie ma takiego scenariusza. Proszę korzystać ze sprawdzonych stron, naszych stron gov.pl oraz z naszych profili społecznościowych – dodaje.



Łącznie w Polsce od 4 marca – czyli od dnia, gdy poinformowano o pierwszym przypadku w kraju – zdiagnozowano 51 osób zarażonych SARS-CoV-2. W czwartek odnotowano jeden przypadek śmiertelny. To pacjentka, która hospitalizowana była w Poznaniu.

#wieszwiecej Polub nas