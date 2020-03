Koronawirus w górach. Tatrzański Park Narodowy zamknięty dla turystów

„W związku z zapowiedzią wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz odpowiadając na apel premiera i ministra zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni zamknąć teren TPN do odwołania” – napisano w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Od jutra zamknięte będą punkty wejścia do Parku, a schroniska nie będą przyjmować rezerwacji. Nieczynne będą parkingi, kolejka oraz wyciągi w rejonie Kasprowego Wierchu.



TPN podał, że choć zdaje sobie sprawę z „dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu”, to „trzeba pamiętać, że turyści podróżują, korzystają ze środków komunikacji, restauracji i innych miejsc dostępnych publicznie, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii”.



Zaznaczono, że zamknięcie terenu Tatr nie dotyczy mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Osoby, które aktualnie przebywają w schroniskach, proszone są o rozważenie powrotu do domów.

