Policja tropi osoby, które wychodzą z domów bez potrzeby. Siedem aresztowano

Siedem osób zostało aresztowanych w Rzymie, a 43 spisane za złamanie przepisów dotyczących ograniczonej możliwości wychodzenia z domu w ramach walki z koronawirusem – poinformowali w czwartek karabinierzy. Prowadzą oni z policją kontrole kierowców i pieszych.

Dowództwo karabinierów oznajmiło, że siedmiu aresztowanych to cudzoziemcy, których skontrolowano w dzielnicy EUR (Esposizione Universale di Roma). Osoby te grały w karty, siedząc na ławce. Na widok zmierzających do nich karabinierów wszyscy rzucili się do ucieczki. Grupa została zatrzymana.



Każda z tych osób podpisała oświadczenie, że przebywają poza domem z powodu obowiązków zawodowych. Zostały aresztowane pod zarzutem złożenia fałszywego oświadczenia funkcjonariuszowi publicznemu. Potem na wniosek sądu cała siódemka została zwolniona.



Wśród 43 osób ukaranych w Wiecznym Mieście są między innymi młodzi ludzie, którzy jeździli samochodami bez uzasadnionych powodów.



Na mocy rządowego dekretu z domu można wyjść z powodu obowiązków zawodowych, z powodów zdrowotnych lub innych pilnych potrzeb, w tym konieczności zrobienia zakupów.

