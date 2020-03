Prezydent poprosił pełnoletnich harcerzy o wspieranie osób starszych

Prezydent Andrzej Duda poprosił przedstawicieli organizacji harcerskich o dodatkowe wsparcie osób starszych przez harcerzy. – Prośba będzie skierowana wyłącznie do harcerzy pełnoletnich, którzy działają rozsądnie i będą umieli zachować wszelkie zasady – powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z władzami organizacji harcerskich i Głównym Inspektorem Sanitarnym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Poprosił o to, by harcerze w większym stopniu wsparli starsze osoby.



– Ustaliliśmy, że (...) młodzież harcerska i dzieci nie powinny być bezpośrednio zaangażowane w akcję pomagania. Prośba będzie skierowana wyłącznie do harcerzy pełnoletnich, którzy działają rozsądnie i będą umieli zachować wszelkie zasady – wyjaśnił Andrzej Duda.

