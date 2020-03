Stanisław Kania będzie pochowany na Powązkach. Ma spocząć obok Jaruzelskiego

„Stanisław Kania, który razem z Kiszczakiem i Jaruzelskim był oskarżony ws. stanu wojennego, zostanie pochowany w prestiżowym miejscu - na Powązkach Wojskowych obok swojego mentora z wojskowej junty. Zgodę wydało miasto Warszawa” – napisała na Twitterze dziennikarka „Gazety Polskiej” Dorota Kania.

Zmarł Stanisław Kania. Był ostatnim żyjącym przywódcą PRL W wieku 92 lat zmarł były I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania. Przyczyną śmierci była niewydolność serca i zapalenie płuc. Kania był ostatnim

Zmarły niedawno b. I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania ma zostać pochowany na Powązkach Wojskowych, obok gen. Jaruzelskiego. Jak dodaje dziennikarka, zgodę na to wydały władze Warszawy.



Kania od młodych lat zaangażowany był w ruch komunistyczny. W 1968 r. został członkiem KC PZPR, a w latach 70. XX w. był odpowiedzialny za nadzór partyjny nad resortami siłowymi. To w tym czasie doszło m.in. do masowych represji, których ofiarą padli protestujący w 1976 r. w Radomiu robotnicy.



6 września 1980 r., Kania uważany za stronnika ministra obrony Wojciecha Jaruzelskiego, zastąpił na stanowisku I sekretarza KC PZPR dotychczasowego przywódcę PRL, Edwarda Gierka.



Oficjalna zmiana na stanowisku I sekretarza nastąpiła kilka dni po podpisaniu porozumień sierpniowych. W październiku 1981 r. Kania ustąpił ze stanowiska I sekretarza (jego następcą został Jaruzelski, który kilka tygodni później wprowadził stan wojenny), ale pozostał członkiem najwyższych organów władz. Do 1983 r. był członkiem prezydium Frontu Jedności Narodu (struktury nadzorującej oficjalne organizacje polityczne i społeczne), a w latach 1982-85 – członkiem Rady Państwa.



Stanisław Kania zmarł 3 marca, w wieku 92 lat. Przyczyną śmierci była niewydolność serca i zapalenie płuc. Kania był ostatnim żyjącym I sekretarzem KC PZPR.

Stanisław Kania, który razem z Kiszczakiem i Jaruzelskim był oskarżony ws stanu wojennego, zostanie pochowany w prestiżowym miejscu - na Powązkach Wojskowych obok swojego mentora z wojskowej junty. Zgodę wydało miasto Warszawa

