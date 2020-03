Trzaskowski: Nie ma informacji o planowanym zamknięciu Warszawy

Nawiązując do wypowiedzi przedstawicieli rządu – uspokajam, że nie ma żadnych informacji o planowanym zamknięciu Warszawy – poinformował w czwartek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

O plany w tym zakresie pytani byli w czwartek m.in. szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oboje podkreślali, że nie ma takiej potrzeby. – Apeluję o rozważny przekaz. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. To nie jest wymagane – powiedział Szumowski.



– Nie ma takiej decyzji, nie ma takiej potrzeby. Reagujemy adekwatnie do rozwoju sytuacji. Dzisiaj nie ma takiej decyzji, nie ma takiej potrzeby, nie ma w ogóle na ten temat rozmowy – mówiła z kolei Emilewicz.



W czwartek do sprawy odniósł się na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak poinformował, na ten moment nie ma informacji o planowanym zamknięciu stolicy.

Nawiązując do wypowiedzi przedstawicieli rządu - uspokajam, że nie ma żadnych informacji o planowanym zamknięciu @warszawa. Urząd miasta jest w stałym kontakcie z wojewodą. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) March 12, 2020

We wcześniejszym wpisie na Facebooku Trzaskowski podkreślił, że „wciąż mamy szansę ograniczyć liczbę zarażeń koronawirusem”. „Można to zrobić przede wszystkim poprzez ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Właśnie teraz, kiedy liczba zachorowań szybko przyrasta. Kluczowe są najbliższe dni i tygodnie” –podkreślił prezydent miasta.Łącznie w Polsce od 4 marca, czyli od dnia, gdy poinformowano o pierwszym przypadku w kraju, zdiagnozowano 51 osób zarażonych SARS-CoV-2. W czwartek odnotowano jeden przypadek śmiertelny. To pacjentka, która hospitalizowana była w Poznaniu. Jej stan był ciężki, cierpiała też na inne choroby.Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.