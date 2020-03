Wojsko kupuje interrogatory swój-obcy do zestawów przeciwlotniczych

Wojsko kupi 124 komplety urządzeń identyfikujących systemu swój-obcy do zestawów przeciwlotniczych Poprad i Pilica – poinformował producent interrogatorów, spółka PIT-Radwar w Warszawie. MON kupi też trenażer stacji radiolokacyjnej Liwiec.

W czwartek między Inspektoratem Uzbrojenia a PIT-Radwar została podpisana umowa na dostawę do 124 kompletów interrogatorów krótkiego zasięgu IKZ-P, w tym 64 zestawy jako zamówienie podstawowe oraz 60 jako zamówienie realizowane w ramach prawa opcji. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi ponad 200 mln zł. brutto. O zawarciu kontraktu o wartości gwarantowanej 107 mln zł, poinformowało także na Twitterze MON.



W czwartek spółka zawarła także z wojskiem umowę na dostawę trenażera do nauki obsługi radaru artyleryjskiego Liwiec.



Interrogator IKZ-50P systemu IFF Mark XIIA jest przeznaczony do współpracy ze stacjami radiolokacyjnymi krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu lub do pracy autonomicznej jako ostatni element prowadzenia identyfikacji przed użyciem uzbrojenia. Pracuje on w natowskich standardach mod 4 i i nowszym mod 5.



Jak zapewnia producent, nowoczesne układy cyfrowe i algorytmy przetwarzania sygnałów umożliwiają precyzyjną i niezawodną identyfikację obiektów, a rozbudowana autodiagnostyka i modułowa konstrukcja zapewniają szybką lokalizację usterek i krótki czas napraw; możliwość aktualizacji oprogramowania pozwala na dodawanie urządzeniu nowych funkcji.



PIT-Radwar zwraca też uwagę, że kompaktowa obudowa, niewielki pobór mocy i możliwość pracy z antenami stałymi lub obrotowymi systemu IFF umożliwiają współpracę z szerokim wachlarzem platform krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.



Interrogatory kupione przez MON są przeznaczone do instalacji na samobieżnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych Poprad i przeciwlotniczych zestawach artyleryjsko-rakietowych Pilica.

– PIT-Radwar jako producent systemów elektroniki profesjonalnej dla wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urządzenia spełniały najwyższe światowe standardy i wykorzystywały najnowsze technologie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa – powiedział cytowany przez spółkę jej prezes Krzysztof Kluza. – Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu – dodał.



Poprad to produkowany przez PIT-Radwar zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Jego zadaniem jest zwalczanie szybkich i manewrujących obiektów powietrznych na wysokościach od 10 do 3500 m i na odległościach od 500 do 5500 m.



Pilica to system przeciwlotniczy bardzo bliskiego zasięgu przeznaczony do obrony stałych i ruchomych obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km. Na uzbrojenie zestawu składają się podwójne działko kalibru oraz dwa przeciwlotnicze pociski rakietowe Grom. Producentem zestawów Pilica jest konsorcjum powołane przez PGZ i wchodzące w skład Grupy Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-Radwar oraz PCO.



Druga zawarta w czwartek umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia PIT-Radwar dotyczy dostawy jednej sztuki trenażera do nauki operatorów radiolokacyjnego zestawu rozpoznania artyleryjskiego Liwiec. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2020–2021, jej wartość to blisko 6 mln zł brutto.



Trenażer, który zostanie zainstalowany z centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, posłuży przyszłym dowódcom i operatorom stacji radiolokacyjnej do nabycia i doskonalenia umiejętności obsługi radaru dzięki odwzorowaniu rzeczywistego środowiska pracy i otoczenia radaru, budowy, diagnostyki, obsług technicznych oraz napraw radaru. Trenażer umożliwi także szkoleniu w przekazywaniu danych rozpoznawczych i koordynacji działań w ramach zintegrowanego systemu zarządzania walką Topaz.