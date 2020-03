Na oczach właścicieli kradł telefony metodą „na kartkę”. Grasował w restauracjach

26-letni złodziej grasował w centrum Warszawy. Na cel brał klientów restauracji i kawiarni. – Podchodził do stolika i w różnych językach, niezrozumiale „próbował” coś wytłumaczyć – mówi nam nadkom. Robert Szumiata z warszawskiej policji. Pokazywał też kartkę, na której było coś niezrozumiale napisane. W pewnym momencie kładł ją na stole, ale też na telefonie, który na nim leżał. Po chwili odchodził z kartą i smartfonem.

26-latek z Rumunii chodził po restauracjach i kawiarniach w centrum Warszawy. Podchodził do stolików i próbował wytłumaczyć coś gościom. – Używał różnych języków, mówił niezrozumiale i pokazywał kartkę z ręcznymi zapiskami, którą w pewnym momencie odkładał na stolik, w taki sposób, żeby zakryć leżący tam telefon – wyjaśnia policjant. Po chwili ją zabierał i odchodził razem z telefonem zdezorientowanych ofiar. Ci dopiero po chwili orientowali się, że stracili komórkę.



– Policjanci szybko połączyli sprawy, kiedy skojarzyli modus operandi sprawcy – mówi nam nadkom. Robert Szumiata z warszawskiej policji. Dzięki analizie monitoringu zorientowali się, że mężczyzna porusza się samochodem razem z kolegami, którzy jednak nie brali bezpośrednio udziału w kradzieżach. W tym samochodzie został także zatrzymany.



W ciągu kilkunastu miesięcy ukradł 22 drogie telefony. Ostatni łup wart był 4,5 tysiąca złotych.

źródło: portal tvp.info

„Grasował” głównie na terenie Śródmieścia, wybierając lokale z zagranicznymi gośćmi. Żadnego ze skradzionych telefonów nie udało się policji odzyskać. Najprawdopodobniej trafiły za granicę. Policja ustaliła, że żaden z nich nigdy nie został włączony na terenie Polski. – Nie było śladu logowania – wyjaśnia policjant.Kiedy 26-latka wprowadzano na komisariat, w drzwiach mijał jedną ze swoich ofiar. Kobieta go rozpoznała. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Trafił do aresztu na 3 miesiące.