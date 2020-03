Opozycja chwali rząd. „Wyciągnął wnioski z tego, co stało się we Włoszech” [WIDEO]

Niemal wszyscy politycy opozycji, z którymi rozmawialiśmy, ze zrozumieniem przyjęli decyzję rządu o zamknięciu na dwa tygodnie szkół i placówek kulturalnych. – Bardzo odważna decyzja, ale w naszej ocenie decyzja słuszna. Myślę, że polski rząd wyciągnął wnioski z tego, co stało się we Włoszech. To decyzja trudna, ale na dzisiaj trzeba było taką decyzję podjąć – powiedział portalowi tvp.info poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

– Wszystko na to wskazuje, że to są dobre działania. Trzeba działać radykalnie, aby wirus nie rozpowszechnił się w taki mocny sposób na cały nasz kraj. To było akurat działanie, którego wszyscy spodziewaliśmy się. Wiele samorządów w Polsce już wcześniej samodzielnie takie decyzje podjęło – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.



– Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych środków. To właściwy krok, jeżeli chcemy zatrzymać rozpowszechnienie się wirusa i nie popełnić błędów naszych sąsiadów – mówił z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.



– Nie jest to okres bardzo długi. Lepiej troszeczkę pozostać w domu, nie gromadzić się, nie przekazywać jeden drugiemu zarazków. Z całą pewnością zachoruje dzięki temu mniej ludzi, a jeśli mniej ludzi zachoruje, to będą to działania opłacalne – tłumaczył poseł PiS Zbigniew Girzyński.

– Te działania, o ile są zasadne, to spóźnione o dobrych kilka tygodni. Przypomnę, że już w pierwszej połowie lutego namawialiśmy rząd, żeby poważnie zająć się zagrożeniem epidemią. Rząd zwlekał trzy tygodnie i dzisiaj te działania ministra zdrowia można ocenić jak najbardziej pozytywnie, ale cała reszta rządu zaspała – powiedział poseł KO Mirosław Suchoń.



– Żyjemy w czasie szczególnym. W najnowszej historii nie mamy odwołania do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie w sensie zdrowotnym, społecznym, politycznym i kulturowym. Trzeba zmieniać nawyki kulturowe. To kwestia witania, spotykania się, kontaktów międzyludzkich. Działania prewencyjne są bardzo szerokie i bardzo zmieniają nasz sposób życia – mówił senator PiS Jan Maria Jackowski.



– Powinniśmy wszyscy wyciągać wnioski z doświadczeń takich krajów, jak Włochy, Francja czy Niemcy. Tam jasno wskazuje się, że poprzez dzieci w szkołach, przedszkolach ten wirus tak szybko się rozprzestrzenił i potem aktywował u osób starszych. Myślę, że w tym kontekście wypada podzielić zdanie tych, którzy zdecydowali o takim rozwiązaniu, że jest to działanie zapobiegające. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż potem zbierać skutki, kiedy będzie za późno – stwierdził poseł PSL Krzysztof Paszyk.



– Mamy tutaj złe doświadczenia włoskie, gdzie w początkowym etapie zlekceważono rozwój tej choroby. Nawet kwarantanny nie były przestrzegane. Najbardziej niebezpieczne było to, że osoby chore, odizolowane odwiedzane były przez rodziny. Włosi tego żałują, my takich błędów nie chcemy popełniać – powiedział poseł PiS Kazimierz Smoliński.