Gorzów: Pijany spacerował po rusztowaniu na wysokości 40 metrów

Trzy promile alkoholu w organizmie miał 41-latek, który wszedł na sam szczyt rusztowania przy gorzowskiej katedrze. Wieża ma 40 metrów wysokości. – Na dół sprowadzili go policjanci razem ze strażakami – mówi nam sierż. szt. Mateusz Sławek z lubuskiej policji.

Podniebny spacer zelektryzował przechodniów, którzy natychmiast zawiadomili policję. – Była godzina 22.30. Ktoś chodził po szczycie rusztowania przy wieży gorzowskiej katedry – wyjaśnia policjant i dodaje, że konstrukcja ma około 40 metrów wysokości.



Na miejsce wysłano wywiadowców ze sztabu gorzowskiej policji. Przyjechała także straż pożarna. Miejsce oświetlono i wezwano śmiałka do zejścia na dół. W tym czasie na górę ruszyły służby. Ostatecznie 41-latek został sprowadzony na ziemię. Miał niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Po konsultacji lekarskiej trafił do aresztu.



– Jego zachowanie zakończy się karą finansową lub skierowaniem wniosku do sądu. I tak może mówić o sporym szczęściu – podsumowuje rzecznik gorzowskich policjantów i przypomina, że to kolejny przypadek wdrapywania się na rusztowanie przy katedrze.

źródło: portal tvp.info

Po koniec listopada 2017 roku dwóch młodych mężczyzn weszło na rusztowanie i kilkadziesiąt metrów nad ziemią piło alkohol.W lutym tego roku nietrzeźwego i wulgarnego 40-latka z rusztowania policjantom pomogli ściągać gorzowscy strażacy.