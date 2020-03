Grodzki: Osoba bywająca w Senacie zrobiła test. Czuje się grypowo

– Opóźniliśmy rozpoczęcie obrad, ponieważ jedna z osób bywających w budynku Senatu zgłosiła mi, że udała się wykonać test na koronawirusa, ponieważ czuje się zakatarzona, czuje się grypowo. Dlatego, żeby ogarnąć całą sytuację zwołałem Konwent Seniorów i szefów klubów. Na szczęście ta osoba czuje się lepiej – powiedział na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki, dodając, że jeśli wynik testu będzie dodatni, senatorów czekać będą procedury sanitarno-epidemiologiczne.

– Jeśli ten wynik będzie dodatni, wszystkich nas będzie czekały procedury sanitarno-epidemiologiczne, to znaczy najpierw kwarantanna, a potem dwukrotne badanie na obecność koronawirusa, tak jak to powinno się odbywać – mówił Grodzki. – To potwierdza, że drogą na spowolnienie epidemii jest konieczność testowania, żebyśmy mogli dokonać prostego rozdzielenia. Kto ma test ujemny, nie musi podlegać kwarantannie, kto ma dodatni, ale jest bezobjawowy, powinien podlegać kwarantannie, kto ma dodatni, ale jest objawowy, powinien leczyć się coraz szybciej – dodał.

