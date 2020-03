„Pozostaje pan w głębokim konflikcie z prawdą”. Szpital odpowiedział na insynuacje Szczerby

„W związku z koronawirusem na Szaserów przygotowano VIP-izolatki wyposażone w respiratory. Cieszę się, że moje państwo dba o Pana Prezesa. Chciałbym, żeby dbało o wszystkich obywateli” – napisał na Twitterze poseł PO Michał Szczerba. „Szanowny Panie Pośle. Poza adresem szpitala i nazwą wirusa nic w tej wiadomości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości” – odniósł się do wpisu szpital mieszczący się przy ulicy Szaserów w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Szczerba zrobił we wpisie aluzję do faktu, że w placówce przebywał kiedyś prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Wojskowy Instytut Medyczny skomentował słowa posła na Twitterze. „Łagodnie rzecz ujmując, pozostaje Pan w głębokim konflikcie z prawdą. (…) Apelujemy do Pana o nierozpowszechnianie całkowicie fałszywych informacji nt. tego, jak funkcjonuje nasz instytut-szpital" – napisano w informacji opublikowanej na koncie placówki.



Szpital zwrócił się do Szczerby o to, by „nie obrażał takimi wypowiedziami” personelu, który pracuje z zaangażowaniem, by nieść pomoc chorym.

W związku z #koronawirus na Szaserów przygotowano VIP-izolatki wyposażone w respiratory. Cieszę się, że moje państwo dba o Pana Prezesa. Chciałbym, żeby dbało o wszystkich obywateli. — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 11, 2020

Szanowny Panie Pośle. Poza adresem szpitala i nazwą wirusa nic w tej wiadomości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Łagodnie rzecz ujmując pozostaje Pan w głębokim konflikcie z prawdą. W poczuciu odpowiedzialności apeluję do Pana o nierozpowszechnianie całkowicie... cdn pic.twitter.com/jbpUBzwfo6 — WIM (@WIMWarszawa) March 12, 2020

Cd: Apelujemy do Pana o nierozpowszechnianie całkowicie fałszywych informacji nt. tego jak funkcjonuje nasz instytut-szpital. I bardzo prosimy nie obrażać takimi wypowiedziami naszego Personelu, który pracuje z ogromnym zaangażowaniem, aby nieść pomoc chorym. pic.twitter.com/XF3Oxnlrc6 — WIM (@WIMWarszawa) March 12, 2020

#wieszwiecej Polub nas