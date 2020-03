Duże sklepy będą otwarte, a dostawy nie zostaną przerwane

Sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, a ciągłość produkcji i dostaw będzie nieprzerwana – zapewniła w czwartek Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) w związku – jak podano – z szerzeniem się nieprawdziwych informacji. Organizacja zaprzeczyła też, by dochodziło do zamykania sklepów.

Nie ma powodów do paniki – placówki handlowe będą otwarte, sieci handlowe są przygotowane na najgorszy scenariusz i ciągłość produkcji i dostaw towarów zostanie utrzymana – zapewniła prezes POHiD Renata Juszkiewicz.



Prezes dodała, że 90 proc. produktów spożywczych sprzedawanych w polskich sklepach pochodzi od polskich dostawców. Sklepy mają też odpowiednie zaplecza magazynowe i centra dystrybucji, więc nie ma ryzyka braku żywności w kraju.



– Sieci handlowe, zrzeszone w POHiD, przystąpiły do wdrażania procedur zapewniających stałą, nieprzerwaną pracę centrów dystrybucyjnych i wszystkich sklepów tak, aby zagwarantować konsumentom stały dostęp do artykułów żywnościowych i przemysłowych. Sklepy będą pracować na dotychczasowych zasadach – poinformowała Juszkiewicz.



Zasady sanitarne



Prezes podkreśliła, że organizacja na bieżąco monitoruje sytuację i pozostaje w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Placówki handlowe stosują też zalecenia resortu rozwoju i GIS. Wdrożyły też wewnętrzne procedury w zakresie bezpieczeństwa produktów i warunków sanitarnych. Szefowa resortu rozwoju w środę na Twitterze dementowała „fake newsy” na temat zamykania sklepów.

– Nie rozważamy wprowadzenia nakazu dotyczącego zamykania obiektów handlowych. Zarówno pracownicy takich obiektów, jak i klienci, są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny, o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny – informowało ministerstwo rozwoju.



Produkcja towarów żywnościowych i higienicznych



Podczas czwartkowej konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli resortu finansów oraz rozwoju, a także polskich firm produkcyjnych minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła, że zakłady są w stanie produkować i dostarczać produkty żywnościowe oraz wszystkie inne potrzebne towary.



Odnosząc się do zwiększonej sprzedaży w ostatnim czasie, wiceprezes „Lubelli” Piotr Romańczuk powiedział, że zakład „w dalszym ciągu realizuje sprzedaż w równym tempie”. – Nasze linie produkcyjne pracują 24 godziny na dobę. Realizujemy produkcję przez 7 dni w tygodniu – zapewnił prezes.



– Mogą się pojawiać drobne opóźnienia w realizacji zamówień, natomiast nasze moce produkcyjne są w pełni wykorzystywane. Chciałbym także zapewnić, że nasza firma posiada odpowiednie zaplecze surowcowe – podkreślił.

Wiele firm zajmujących się produkcją materiałów papierniczych i higienicznych od pewnego czasu pracuje w trybie wzmożonym, jak powiedział prezes Velvet Care Artur Pielak – Już od kilku miesięcy nasz zakład pracuje cały czas w trybie ciągłym – dodał.



– Nie widzimy istotnych dzisiaj zagrożeń. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, że to nie zmieni się w przyszłości, ponieważ nie jesteśmy na rynku sami. Pracujemy z firmami logistycznymi, które dowożą produkt. Pracujemy z sieciami, które sprzedają produkt (…). Jeśli nie zrobimy tego wszyscy razem – w całym łańcuchu dostaw to najprawdopodobniej jakichś problemów nie unikniemy. – Branża papiernicza z całą pewnością sobie poradzi, natomiast nie zrobi tego sama – uspokajał.



Płatność bezgotówkowa



Podczas konferencji minister finansów Tadeusz Kościński zapewnił, że sytuacja finansowa w Polsce jest stabilna, a obrót gotówkowy i bezgotówkowy jest dobry. Nawiązał też do spotkania z prezesami większych banków w Polsce. Poinformował o planach zwiększenia limitu płatności kartą metodą zbliżeniową.



– Wnioskowaliśmy, żeby bardzo szybko wdrożyć nowy limit na płatności bezgotówkowe z powodów higienicznych – powiedział Kościński. Limit 50 zł ma być zastąpiony kwotą 100 zł. – To pokryje 86% wszystkich płatności – zapewnił. – Mamy stabilność finansów publicznych w systemie bankowym – zaznaczył.

