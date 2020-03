Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy. Dla kogo?

Rada Stała Episkopatu Polski w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie części wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Dotyczy to osób w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także tych, którzy czują obawę przed zakażeniem.

„Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych” - zaznaczono w komunikacie.



„Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” - czytamy w komunikacie episkopatu.



Zalecono także przestrzeganie zasad w czasie liturgii. Kapłani i nadzwyczajni szafarze komunii świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. W komunikacie przypomniano, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie komunii świętej na rękę, do czego episkopat zachęca. Ponadto zalecono, by znak pokoju przekazywać poprzez skinienie głowy, bez podawania rąk, a oddawać cześć Krzyżowi należy poprzez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Zalecono także, by powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratki konfesjonałów mają zostać nałożone folie ochronne, należy też zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.





źródło: IAR

Rada Stała Episkopatu Polski prosi też o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. „Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii” - głosi komunikat.