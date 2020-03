Gigant szykuje masowe zwolnienia i przeniesienie produkcji do Polski

Niemiecki producent samochodów ciężarowych MAN planuje likwidację 6 tysięcy miejsc pracy. Dziennik „Handelsblatt” twierdzi, że produkcja ma zostać przeniesiona do Polski.

Powołując się na informacje z kręgu koncernu, gazeta podaje, że zagrożonych jest 6 tysięcy z 36 tysięcy miejsc pracy. Liczbę tę miał przekazać radzie pracowniczej zarząd koncernu, który potwierdził, że planowane są zwolnienia.



Rozpatrywane jest także zamknięcie zakładów w austriackim Steyr. Dziennik przekonuje, że produkcja małych i średnich ciężarówek może zostać przeniesiona z Austrii do Niemiec i Polski.



Plan restrukturyzacji MAN to reakcja zarządu na utrzymujące się złe wyniki ekonomiczne.



Mający siedzibę w Monachium koncern od dziewięciu lat należy większościowo do koncernu Volkswagena, który w holdingu ze spółką Traton jest także właścicielem szwedzkiej Scani, ale Scania notuje lepsze wyniki finansowe.

