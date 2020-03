PKO BP Ekstraklasa: liga gra dalej

Zakończony sezon w hokeju na lodzie, zawieszone rozgrywki w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Epidemia koronawirusa nie zrobiła za to na razie większego wrażenia na działaczach piłkarskich. Polski Związek Piłki Nożnej postanowił, że mecze PKO BP Ekstraklasy, Fortuna I Ligi i II ligi będą nadal rozgrywane.

Na specjalnie zorganizowanym posiedzeniu zarządu PZPN oraz przedstawicieli wszystkich klubów zdecydowano, że sezon nie będzie zawieszony. Ograniczenia dotkną tylko kibiców. Mecze do odwołania rozgrywane będą bez udziału publiczności.



Sytuacje może zmienić tylko zarządzenie administracji publicznej. Jeśli organizacja meczów nawet bez udziału kibiców zostanie zabroniona, wówczas działacze spotkają się ponownie i zdecydują, co dalej.



Pewnym jest, że w związku z wciąż napiętym kalendarzem i brakiem decyzji co do Euro 2020 ligowy sezon w Polsce musi się skończyć pod koniec maja. W tej chwili terminarz pozwala na tydzień dodatkowej pauzy.

Nikt nie mógł przewidzieć tego co się stało. PZPN ustalił tylko( nie było żadnych uregulowań) co się stanie gdybyśmy nie mogli ( bardzo możliwe) dalej grać. Reszta to czysta spekulacja.... — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 12, 2020

źródło: portal tvp.info, pzpn

Gdyby rozgrywki trzeba było zakończyć przedwcześnie, wiążąca będzie tabela po ostatniej pełnej rozegranej kolejce. Na ich podstawie poznamy mistrza Polski, spadkowiczów, a także zespoły, które zagrają w I i II lidze.Do 29 marca zostały zawieszone rozgrywki młodzieżowe i seniorskie od III ligi w dół.