Domowe sposoby mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed koronawirusem. Sprawdź, jakie

Częste i dokładne mycie rąk, środki do dezynfekcji, kuracje ziołowe – to jedne ze sposobów mające zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem. W związku z narastającym zagrożeniem w Polsce i na całym świecie eksperci radzą, jakie działania mogą w tym pomóc. Dr Natalia Sendkowska-Wysocka, fitoterapeuta – specjalistka od ziół przygotowała specjalny poradnik.

Jakie czynności powinniśmy podjąć w domach w celu zabezpieczenia się przed koronawirusem?



Obecna sytuacja epidemiologiczna skłania do podejmowania wielu działań. Priorytetem jest dbanie o właściwą higienę rąk. Prawidłowe mycie dłoni zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego składa się z 7 etapów i powinno trwać co najmniej 30 sekund.



Na jakie czynności podczas mycia rąk należy zwrócić szczególną uwagę?



Powinniśmy pamiętać o czubkach palców, kciukach oraz przestrzeni między palcami. Należy pamiętać o stosowaniu do mycia rąk mydła, zaś do dezynfekcji środków na bazie alkoholu.



Co zrobić w przypadku problemu z zakupem środków do dezynfekcji?



Jeśli pojawi się problem z dostępnością preparatów gotowych do dezynfekcji, możemy liczyć na wyprodukowanie tych środków w aptece. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie z art. 86 ust 8 ustawy prawa farmaceutycznego, apteki ogólnodostępne mogą sprzedawać produkty służące do dezynfekcji.



Jakie inne czynności poza właściwą higieną rąk powinniśmy podjąć?



Poza odpowiednią higieną, właściwym odżywianiem, unikaniem osób chorych, spokojnym snem, bardzo istotna jest odpowiednia stymulacja układu odpornościowego.

Czym możemy stymulować układ odpornościowy?



Przede wszystkim naturalnymi związkami znajdującymi się w roślinach. Surowce roślinne mają właściwości immunostymulujące. Wiele substancji pochodzenia naturalnego jak np. flawonoidy, polifenole, polisacharydy mają swoje zastosowanie w biosyntezie komórek układu immunologicznego.



A jak się mają flawonoidy do odporności?



Działań flawonoidów jest wiele, jedne z głównych to uszczelnienie śródbłonka naczyń włosowatych, zmniejszenie jego przepuszczalności dla osocza i krwinek czerwonych, np. rutyna, działanie antyoksydacyjne i przeciwwolnorodnikowe. Wiele substancji czynnych pochodzących z surowców roślinnych ma właściwości podnoszące odporność. Przyjmowanie preparatów roślinnych w walce z chorobami wirusowymi jest ważnym czynnikiem.



Jakie podstawowe rośliny wpływają na układ odpornościowy?



Jeżówka purpurowa działa na zasadzie dezaktywacji hialuronidazy. Pobudza wydzielanie interferonu i wykazuje zdolność do dezaktywacji reaktywnych form tlenu. Występuje w wielu postaciach leku.



Czosnek posiada właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne dzięki posiadaniu organicznych pochodnych siarki. Spożywanie czosnku reguluje humoralną komórkową odpowiedź immunologiczną. Nie należy zażywać czosnku z etanolem i lekami przeciwzakrzepowymi, z preparatami z miłorzębu, z np. buprofenem, bo wykazuje działanie przeciwpłytowe i może nasilić krwawienia.

Aloes zawiera kwasy tłuszczowe np. kwas linolowy, linolenowy. Frakcja polisacharydowa zawarta w surowcu ma właściwości wzmacniające.



Flawonoidy zawarte w bzie czarnym stymulują odporność, aktywują fagocytozę. Kwiat bzu czarnego jest dostępny w wielu produktach w sokach.



Przy pierwszych oznakach przeziębienia można też zastosować stare, proste i sprawdzone receptury:



Kuracja ziołowa na odporność z bzu czarnego



1-2 łyżki stołowe suszonych kwiatów zalać wrzątkiem, przykryć i trzymać pod przykryciem 10-15 minut, następnie odcedzić. Należy spożywać 2-3 filiżanki przez cały dzień.



Kuracja ziołowa stymulująca odporność z czarnej porzeczki



1 łyżkę suszonych owoców czarnej porzeczki zalać 1 szklanką wrzącej wody i odstawić pod nakryciem na 20 minut. Owoce można zjeść. Napar należy pić dwa razy dziennie po szklance.



Kuracja ziołowa na leczenie suchego kaszlu



1 łyżeczkę korzenia prawoślazu zalać szklanką wrzącej wody, następnie pod przykryciem ogrzewać na małym ogniu 30 minut. Odstawić na 10 min, przecedzić. Następnie można uzupełnić wrzącą wodą do objętości 1 szklanki. Najlepiej pić 2-3 razy dziennie 1/4 ciepłego odwaru.

Kuracja ziołowa na wzmocnienie



Wymieszać 15 g owoców jarzębiny i15 g owoców dzikiej róży. Jedną łyżkę mieszaniny zalać szklanką wrzącej wody. Następnie podgrzać na małym ogniu, odstawić, przecedzić. Należy spożywać 3-4 razy dziennie 1/2 szklanki.



Jak rozpocząć dzień?



Na obecną sytuację może się sprawdzić herbatka z imbirem i cytryną na dobre rozpoczęcie dnia.



Autorka poradnika i wykładowca Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych dr Natalia Sendkowska-Wysocka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ocenia, że „zioła stanowią nieoderwany aspekt holistycznego podejścia do zdrowia”.



W obecnej sytuacji epidemiologicznej warto wrócić do starych, sprawdzonych receptur w celu stymulowania układu odpornościowego. Można również poszukać gotowych preparatów w postaci tabletek, wyciągów, soków, kapsułek zawierających w swoim składzie wymienione wyżej rośliny. We właściwym doborze preparatu pomoże farmaceuta w aptece lub zielarz w sklepie zielarskim.

