Kot postrzelony z kuszy. Policja poszukuje zwyrodnialca

Kobieta znalazła rannego kota obok swojego domu w japońskim mieście Koka w prefekturze Shiga. Zwierzę zostało postrzelone z kuszy.

Do incydentu doszło w poniedziałek około godziny 1 po południu czasu lokalnego. Kobieta usłyszała jęki dochodzące zza drzwi. Otworzyła je i zobaczyła kota z 30-centymetrowym bełtem wystającym z jego pleców.



Kobieta zabrała ranne zwierzę, które nie należało do niej do weterynarza. Lekarz usunął strzałę. Telewizja Fuji TV podała, życie kota nie jest zagrożone.



Sprawa została zgłoszona policji. Funkcjonariusze ustalają właściciela kota oraz sprawcę postrzelenia. W tym celu analizowany jest zapis monitoringu, dzięki któremu śledczy chcą ustalić, czy ktoś podrzucił zwierzę pod drzwi kobiety, czy też samo przyszło.



Osobie odpowiedzialnej za zranienie milusińskiego grożą zarzuty znęcania nad zwierzętami.

#wieszwiecej Polub nas