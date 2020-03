Glapiński: Nastąpi pewne spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale nie ma mowy o recesji

W związku z epidemią koronawirusa nastąpi pewne spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale nie ma mowy o recesji – oświadczył prezes NBP Adam Glapiński. Jak zapewnił, polski „system bankowy jest stabilny, bezpieczny, należy do najlepszych”.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami instytucji finansowych i sektora bankowego. Prezydent wyszedł z inicjatywą spotkania, by w związku sytuacją obywateli i przedsiębiorców, dotyczącą rozszerzania się koronawirusa wypracować rozwiązania łagodzące skutki spłaty zobowiązań kredytowych.



– Pomysł pana prezydenta w tej trudnej sytuacji polega na tym, że banki robią gest ponadstandardowy wobec kredytobiorców (...), a system regulacyjny dokonuje pewnych zmian regulacji, które pozwalają bankom lepiej oddychać i znoszą pewne ciężary i wymagania w stosunku do banków – powiedział prezes NBP na briefingu prasowym po spotkaniu.



Zaznaczył, że konkretne propozycje i ich parametryzacja ma zostać do poniedziałku zakończona. Jak relacjonował, wszyscy uczestnicy spotkania wypowiadali się w tym samym duchu, nie było głosów przeciwnych.





Glapiński oświadczył, że w związku z epidemią koronawirusa sytuacja gospodarcza według ocen NBP „trochę się pogorszy”. – Ale to nie jest jakaś sytuacja katastrofalna. Jeśli chodzi o oceny Narodowego Banku Polskiego, to zakładając nawet negatywne scenariusze nastąpi pewne spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale nie ma mowy o recesji, jak w niektórych krajach zachodniej Europy i damy sobie oczywiście z tym radę – mówił prezes NBP.



Zapewnił, że polski „system bankowy jest stabilny, bezpieczny, należy do najlepszych”. – Banki są kapitałowo wyposażone także na najwyższym poziomie (...), ale oczywiście nastąpi pewne pogorszenie sytuacji finansowej, w związku tym, że trzeba będzie pomagać przedsiębiorstwom, które napotkają trudności z tej racji, że pracownicy będą się mogli udać na kwarantannę – mówił Glapiński.