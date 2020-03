Media: UEFA mówi „dość”. Liga Mistrzów i Liga Europy zawieszone

Jak podaje hiszpański dziennik „Marca”, w obawie przed koronawirusem (COVID-19), władze UEFA zdecydowały o zawieszeniu flagowych rozgrywek klubowych: Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Prawdopodobnie nie odbędą się również marcowe mecze kadr narodowych, w tym Polski.

W całej Europie rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Również w świecie sportu. Od kilku tygodni kolejne federacje podejmują decyzje o zamykaniu stadionów, a nawet odwoływaniu rozgrywek. W nocy z środy na czwartek, wobec skandalicznego zachowania jednego z zawodników, na podobny krok zdecydowały się władze NBA. Lada moment w ich ślady pójdą najpewniej przedstawiciele NHL i innych lig. Śmiercionośny wirus dotknął też m.in. świat Formuły 1, tenisa czy skoków narciarskich.



Wkroczył też w świat futbolu. Gdy Liverpool, Atletico, PSG i Borussia walczyły o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, Juventus - inny uczestnik prestiżowych rozgrywek - poinformował o pozytywnym wyniku testu jednego ze swoich piłkarzy, Daniele Ruganiego. Piłkarzy z Turynu poddano kwarantannie, podobnie stało się z graczami Olympique Lyon i Interu, z którymi Juventus mierzył się w ostatnich dniach. O rozegranie rewanżowego starcia w 1/8 Ligi Mistrzów byłoby więc bardzo trudno.



Wobec rosnącego zagrożenia, władze klubu z Mediolanu zawiesiły działalność i wycofały się ze wszystkich rozgrywek, w tym Ligi Europy. W reakcji na te wydarzenia - informuje „Marca” - decyzja UEFA mogła być tylko jedna.

W ślad za europejską federacją zdążyły iść również władze La Liga, które anulowały dwie najbliższe kolejki. Na podobny krok nie zdecydowali się przedstawiciele Ekstraklasy: liga gra dalej, mecze w weekend się odbędą, a w razie większych problemów, rozgrywki zostaną przerwane, mistrzem koronowany dotychczasowy lider.



To nowa sytuacja w świecie sportu. Nie wiadomo, jakie będą jej konsekwencje. Wydaje się, że nie ma najmniejszych szans, by doszło do zgrupowania reprezentacji narodowych i zaplanowanych w marcu meczów towarzyskich. Trudno przypuszczać, by udało się dokończyć zmagania w największych ligach. Komu zostaną przyznane tytuły? Kto wygra Ligę Mistrzów? W tym momencie można na ten temat wyłącznie spekulować. I liczyć na to, że pandemię uda się ujarzmić.

