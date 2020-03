Prezydent zwrócił się o zawieszenie spłacania kredytów

Dotarły do mnie tragiczne wieści z Poznania. Mamy pierwszą osobę, która zmarła w wyniku zakażenia koronawirusem – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas konferencji dotyczącej spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, składając kondolencje rodzinie zmarłej. Przechodząc do tematu konferencji powiedział, że „widzi bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków” w związku z pandemią koronawirusa.

– Dotarły do mnie tragiczne wieści z Poznania. Przed momentem rozmawiałem z panem ministrem zdrowia. Stało się to, czego – niestety – obawialiśmy się w ciągu ostatnich dni. Mamy pierwszą osobę, która zmarła na skutek zachorowania na koronawirusa. Przekazuję wyrazy współczucia dla najbliższych – mówił prezydent.



Andrzej Duda przekazał, że szczegółowe informacje w tej sprawie przekaże minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej o godz. 13.



W czwartek zmarła 57-letnia kobieta zarażona koronawirusem — poinformował na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.



57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu; od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywania w stanie śpiączki farmakologicznej.



„Trzeba stworzyć warunki do zawieszenia spłacania kredytów na okres kilku miesięcy”



Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.



– Cieszę się z tego, że w sposób aktywny wszyscy wzięli udział w tym spotkaniu, ale najważniejsze dla mnie jest to, że widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków, ze strony sektora bankowego, za co jestem ogromnie wdzięczny, że taką odpowiedzialną postawę dzisiaj zaprezentowali – podkreślił Andrzej Duda.



Prezydent powiedział, że ważne jest to, aby każdy klient „w łatwy sposób, dostępny dla każdego, mógł z własnej woli zawiesić spłacanie kredytu na kilka miesięcy”. – Tu propozycje były różne – od 3 do 6 miesięcy – dodał.



Jak dodał, „formuła będzie dobrowolna dla sektora bankowego”. – Poprosiłem, żeby ta formuła została wypracowana do poniedziałku; tak żeby kolejne banki mogły do tego przystąpić – podkreślił.



– Należy wyciągnąć rękę do klientów w sposób ponadstandardowy, i pomóc wszystkich tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji – zaznaczył prezydent.



Prezydent poinformował w środę, że uwzględniając sytuację obywateli i przedsiębiorców związaną z koronawirusem zamierza wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych.



– Zwróciłem się z następującą prośbą do przedstawicieli wspomnianych instytucji i sektora bankowego otóż trzeba stworzyć takie warunki, aby można było zawiesić spłacanie kredytu na okres co najmniej kilku miesięcy. Tak, aby każdy kto jest w potrzebie, każdy kto jest w takiej sytuacji, że to spłacanie kredytu jest dla niego problemem, mógł zwrócić się do swojej instytucji finansowej, do swojego banku, kredytodawcy, o to żeby bez konsekwencji mógł tego kredytu przez kilka miesięcy nie spłacać – poinformował w czwartek Andrzej Duda.



Podkreślił, że forma zgłoszenia zawieszenia spłaty musi być łatwa. – Żeby nie trzeba było składać całego szeregu jakichś zaświadczeń, dokumentów, żeby w ogóle nie trzeba było iść do banku tylko żeby można to było załatwić w sposób zdalny, czy to poprzez internet, czy przez telefon, czy w jakiejkolwiek innej formie, którą banki zdecydowałby się zastosować – tłumaczył prezydent.