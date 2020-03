Rzecznik sztabu Kidawy-Błońskiej wraca do spiskowej teorii nt. koronawirusa

Poseł Adam Szłapka, rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wraca do spiskowej teorii na temat koronawirusa w Polsce. Polityk na Twitterze zamieścił nagranie sprzed dwóch miesięcy, na którym prezydent Andrzej Duda mówi o pierwszych przypadkach koronawirusa, odnotowanych w Chinach. Poseł napisał jednak, że głowie państwa chodziło o Polskę. „Mamy dość fake newsów, nie potrzebujemy ich od posłów” – skomentował rzecznik rządu.

Kilka tygodni temu politycy Platformy Obywatelskiej – z Małgorzatą Kidawą-Błońską na czele – sugerowali, że rząd może ukrywać przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce. Okazało się to nieprawdą. Rząd kilka godzin po potwierdzeniu pierwszego przypadku poinformował o tym społeczeństwo.



Teraz kolejnego fake newsa udostępnił poseł KO, rzecznik sztabu kandydatki na prezydenta, Adam Szłapka. Zamieścił on nagranie, na którym prezydent Andrzej Duda, który w styczniu przebywał w Szczecinie, mówił o przypadkach zakażenia koronawirusem. Tyle tylko, że prezydent nie mówił o Polsce, lecz o Chinach.



„W Szczecinie⁦ Andrzej Duda⁩ poinformował o pierwszych przypadkach wirusa w połowie stycznia. To szokująca informacja” – napisał.

Na wpis posła Szłapki zareagowali m.in. rzecznik rządu Piotr Mueller, poseł Radosław Fogiel, oraz osobisty fotograf prezydenta Dudy.

Panie Pośle apeluję żeby nie manipulować informacjami. To chodzi o przypadki poza Polską. Polskie służby zaczęły działania w kraju w związku z informacjami ze świata. Dość mamy #fakenews z innych miejsc. Od posłów nowych nie potrzebujemy. https://t.co/uzyUtMMiEj — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) March 12, 2020

Prezydent MÓWIŁ O CHINACH.

Przestańcie wprowadzać ludzi w błąd i rozsiewać panikę!#StopFakeNews https://t.co/yLBmB0kd98 — Radosław Fogiel (@radekfogiel) March 12, 2020

Oczywiście chodzi o Chiny, jednak sztabowcy MKB kontynuują kampanię paniki i #FakeNews - to bardzo niebezpieczne... Bądźmy teraz rozsądni, tu nie chodzi o wybory, tu chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. https://t.co/OPH5AtoY2O — Jakub Szymczuk (@jakub_szymczuk) March 12, 2020

Prezydent mówił o Chinach. Po co Pan to podaje dalej z nieprawdziwym komentarzem? Za mało mamy problemów i chaosu, żeby się jeszcze teraz politycznie dzielić i konfliktować? — Marcin Makowski (@makowski_m) March 12, 2020

