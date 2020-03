Rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną zawieszone

Przez najbliższe dwa tygodnie nie odbędą się mecze Energa Basket Ligi, a do odwołania męskiej i żeńskiej PGNiG Superligi. W czwartek spółki zarządzające rozgrywkami podjęły decyzje o zawieszeniu rozgrywek. Zdecydowano także o zakończeniu sezonu Energa Basket Ligi Kobiet.

Mistrzem Polski została Arka Gdynia, która zgromadziła najwięcej punktów po 21 kolejkach sezonu zasadniczego. W czwartek podjęto decyzje, że kolejne mecze zostały odwołane i nie odbędzie się faza play-off. Pozostałe miejsca na podium zajęły Artego Bydgoszcz i PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Wcześniej na podobny krok zdecydował się Polski Związek Hokeja na Lodzie.



W przypadku rozgrywek mężczyzn podjęto decyzję o dwutygodniowej pauzie. Przerwa w rozgrywkach potrwa do 25 marca.



– Najważniejszą kwestią w momencie rozwoju epidemii koronawirusa jest zdrowie zawodników, pracowników klubów oraz kibiców. W związku z tym podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o zawieszeniu rozgrywek od 12 do 25 marca włącznie. Mamy nadzieję, że po tym okresie wrócimy do rywalizacji i wszyscy razem będziemy cieszyć się ze wspaniałych koszykarskich widowisk – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki.



Do odwołania zostały zawieszone rozgrywki w piłce ręcznej. „Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, sztabów szkoleniowych oraz wszystkich pracowników klubów zaangażowanych w organizację meczów” – czytamy w oświadczeniu.



Przerwa w rozgrywkach PlusLigi oraz Ligi Siatkówki Kobiet obowiązuje od czwartku, a w KRISPOL 1. Lidze od niedzieli, tuż po zakończeniu sezonu zasadniczego.

– Poza oczywistymi względami epidemiologicznymi, którą są kluczowe, coraz większa liczba naszych klubów nie tylko nie ma gdzie rozgrywać meczów, lecz nawet trenować, bowiem w wielu miejscach w Polsce władze samorządowe zamykają obiekty szkolne czy obiekty Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji – mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Już w tej chwili nie mają gdzie trenować drużyny z Będzina, od poniedziałku z Warszawy. W takich warunkach zawodowy sport po prostu nie może mieć miejsca – dodaje.Zarząd PLS jednocześnie dodaje, że trwają zaawansowane prace nad korektą systemu rozgrywek, tak by wymuszona przerwa nie skutkowała zakończeniem rywalizacji w naszych ligach. Dalszymi losami rozgrywek zajmie się jutro na posiedzeniu Rada Nadzorcza PLS.