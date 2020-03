Ukraina zamyka granice, także z Polską

Ukraina zamknie swoje granice, powodem jest obawa przed koronawirusem – podało radio RMF FM. Termin zostanie wyznaczony przez ukraiński rząd.

Na najbliższym posiedzeniu rządu mają zostać przyjęte odpowiednie dokumenty i wtedy zostanie przekazane, które przejścia, kiedy i na jak długo mają być zamknięte. Decyzja może wejść w życie jeszcze w czwartek późnym wieczorem.



– My przesłaliśmy już rządowi propozycje konkretnych rozwiązań – powiedział RMF FM rzecznik ukraińskiej służby granicznej Andrij Demczenko. Chodzi o wszystkie przejścia na ukraińskiej granicy, w tym na odcinku z Polską – dodał.



Wcześniej Kijów zdecydował już o wprowadzeniu trzytygodniowej kwarantanny w kraju. Do 3 kwietnia zamknięte są szkoły i uczelnie, zakazano organizowania imprez z udziałem co najmniej 200 osób.



Na Ukrainie stwierdzono dotąd jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Chory był wcześniej we Włoszech.

