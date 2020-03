Nie żyje powstaniec warszawski Wiktor Humięcki ps. „Kordian”

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł nasz kolega WIktor Humięcki ps. Kordian bohaterski żołnierz z Batalionu „Parasol” – poinformował Związek Powstańców Warszawskich na swojej stronie facebookowej.

Wiktor Humięcki urodził się 23 października 1928 r. W 1939 r. wstąpił do konspiracji, do 1944 r. walczył w Kedywie KG AK w kompanii „Pegaz”.



Podczas powstania najpierw wstąpił do 1. kompanii batalionu „Parasol” zgrupowania „Radosław”, a następnie dołączył do plutonu 1140 3. kompanii zgrupowania „Kryska”.



„Kordian” przeszedł szlak bojowy od Woli przez Stare Miasto, skąd kanałami dostał się do Śródmieścia, a następnie na górny Czerniaków.



W 2017 r. uległ wypadkowi, w wyniku którego jego kręgosłup został uszkodzony.



Zmarł w wieku 91 lat.

