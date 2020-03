Archidiecezja warszawska: msze w telewizji lub online

Do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych – poinformował biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w komunikacie ws. profilaktyki zagrożeń związanych z ogłoszoną pandemią koronawirusa. Archidiecezja poinformowała też, że z powodu zagrożenia koronawirusem osoby starsze i o obniżonej odporności powinny obejrzeć niedzielne nabożeństwa w telewizji lub online.

„W odpowiedzi na potrzeby wiernych – osób starszych i o obniżonej odporności, którzy z powodu zagrożenia zakażeniem koronawirusem powinny pozostać w domach, w niedzielę o godz. 11 przeprowadzimy na naszej stronie @archwwa transmisję Mszy św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie” – poinformował rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.



Podano też, że do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych. „Zachęcam Księży Proboszczów, by w miarę możliwości, w stosownym czasie i kierując się roztropnością, zorganizowali szkolne rekolekcje lub dni skupienia w innym terminie. Do odwołania zostają zawieszone bierzmowania młodzieży w parafiach” – podano.



Ze względu na zagrożenie epidemią nie odbędzie się planowana na 14 marca II Sesja Plenarna Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej. Odwołany zostaje wielkopostny dzień skupienia dla katechetów, który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020 r. w Auli Kurialnej.



Ponadto odwołany został wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli w Mińsku Mazowieckim, który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku.

