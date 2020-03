Wielka Brytania: zamknięte stadiony, bez meczów w pubach

Choć w Anglii zanotowano już blisko 500 przypadków zakażenia koronawirusem, dopiero teraz brytyjski rząd zamierza zamknąć stadiony na ligowe mecze. Obostrzenia dotkną także pubów, gdzie nie będzie można obejrzeć spotkań ligi angielskiej.

Spotkania najpopularniejszych rozgrywek piłkarskich na świecie odbędą się bez udziału publiczności. Osoby, które mają zakupione karnety będą mogły obejrzeć mecz na dedykowanej stronie internetowej.



Co jednak dla Anglików najsmutniejsze, mecze nie będą pokazywane w pubach. A dla mieszkańców Wysp to prawdziwy cios. Ci, którzy nie wybierają się na stadion, spotkania swojej ulubionej oglądają w towarzystwie znajomych w barach i restauracjach.



Pomimo szalejącej epidemii Brytyjczycy są zdeterminowani, żeby dokończyć sezon Premier League. Do rozegrania zostało jeszcze dziewięć kolejek. Zgodnie z planem rozgrywki mają się zakończyć 17 maja.

